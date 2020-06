Hana Rummelová / Obrazy

Výstava přibližuje tvorbu hronovské výtvarnice Hany Rummelové, konkrétně obrazy z kávového deníku. Autorka, prezentující se od roku 2015 pod pseudonymem Mogedyby Woa, tvoří do deníku abstraktní obrazce z kávy, které postupem času domalovává. V podstatě se jedná o kávovou hru, v níž autorka uplatňuje automatizmus s intuicí, jelikož vzniklé motivy nejsou předem připravené. Vystavené obrazy jsou naskenované zvětšené kopie originálů.

Přímo 26. května bude autorka výstavy v době od 16.30 do 20 hodin přítomna ve výstavních prostorách, takže se nabízí možnost individuálního setkání a komentovaných prohlídek. O hudební doprovod se hrou na piano postará Milan Drašnar. Výstava bude poté otevřena každý den kromě pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.