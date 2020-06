Rock for People Home • Hradec Králové

Rock for People Home, šest dní, šest měst, pět jedinečných koncertů a festival. Unikátní projekt, který ve dnech 15.–20. června rozehraje Českou republiku.



20. června se sejdeme na Rock for People Home – festivalu Rock for People ve změněné podobě. Kde jinde než na letišti v Hradci.



V areálu uzpůsobeném pro 500 návštěvníků zahrají na open-air scéně vytvořené z hangáru GAIA MESIAH (OFFICIAL) • Pokáč • vypsaná fiXa • Kapitán Demo Original • John Wolfhooker

Bude i doprovodný program a pro držitele vstupenek bude připraveno místo pro stanování i parkování.

Koncert si bude moci vychutnat každý i díky livestreamu na MALL.TV.

Vstupné 850 Kč, kapacita 500 lidí. Zahájení předprodeje: Středa, 3. 6. 10:00.

Gaia Mesiah Zakládajícími členkami se staly v roce 1998 bubenice Misha Cortéz a kytaristka Santa Morella, které se sešly v kapele Panika a pak spoluzaložily a hrály v kapele Rage Against The Machine revival. Od tohoto roku se také datují první...

Vypsaná Fixa Vypsaná fiXa je oblíbená česká hudební skupina hrající pop punk. Kapela vzešla v roce 1994 v Pardubicích z rozpadající se skupiny K.R.K. Její tvorba je proslulá zajímavými básnickými – často surrealistickými texty, jejichž...

Kapitán Demo Za tajemnou maskou tlusté postavičky Kapitána Dema se skrývá Jiří Burian, známý z kapel Southpaw nebo Ghostmother. V současné době také z hudebního projektu Republic Of Two. Kapitán se za svůj rap nemusí stydět. Sarkasmus mu...