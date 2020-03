Dny živé archeologie - Doba kamenná, nejen o kameni

Dvoudenní akce vás přenese do života v době kamenné. Vyzkoušejte si vy vy, jaké by to bylo ocitnout se v této době.

Akce se koná v sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna od 9:00 do 17:00 hodin v Archeoparku pravěku Všestary.

Workshopy, přednášky a další aktivity.