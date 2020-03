One&Half v Peci pod Sněžkou!

Ahoj všichni!

Rozhodli jsme se potěšit všechny z Vás, kdo milujete hory a skvělou muziku!



Přijedeme zahrát do Pece pod Sněžkou, do legendárního KlonDike music clubu a rozhodně se máte na co těšit, protože tam uděláme hodně kvalitní bordel!



◾️ open door 18:00

◾️ start 21:00

◾️ do 20:00 VSTUPNÉ ZDARMA



Drž PEC