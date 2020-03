Noc s Andersenem

Přespání v knihovně - letos s knihou Gorila a já.

Zažijte neopakovatelnou noc v dětském oddělení U Velryby, která vás vtáhne do světa, kde gorily mluví lidským jazykem, žijí v domě, řídí auta a je s nimi legrace. Podmínkou účasti je namalovat obrázek na téma „Jak si představuji den s gorilou?“. Obrázky se jménem odevzdávejte u pultu dětského oddělení U Velryby do 15.3.2020. Pro děti od 7 do 11 let. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 50 Kč.