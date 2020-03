Matyáš Chochola / Dějiny lidstva

Místní rodák, Matyáš Chochola (1986), se z velkého světa vrací zpět, aby narušil stereotypní představu o podobě umění v konzervativním prostředí salónu republiky. Jeho persóna osciluje mezi performerem, kurátorem, mystifikátorom a šamanem post-post (-moderní, - internetové, - pravdivé) éry. Ve svých dílech formou citací propojuje archetypy mýtického dávnověku, ikonická umělecká díla, jež se v průběhu tohoto století stala předmětem uctívání, s vizualitou současného života. Výstavy Matyáše Chocholy a jeho intervence jsou psychedelickým dobrodružstvím i radostnou hrou se všemi možnostmi otevřenými do minulosti i budoucnosti.

Chochola přináší do Prostoru hradecké galerie burleskní výpravnou epopej fungující jako flashback celými dějinami euroamerické kultury, která dnes prochází hlubokou krizí, jakýmsi interregnem. Starý systém přestává fungovat a nový ještě není znám natož akceptován. Myšlenkový oblouk vede slovy autora: „…od bájné Atlantidy, přes tajuplný Egypt, staré Řecko, ozvěny postmoderny až po současnou krizi, trumpisty, sexisty a feministy. Podivné Kelty, tajemné Etrusky, korporátní design, a automobilový průmysl nevyjímaje…“. Celá výstava je dobrodružnou výpravou napříč dobou a prostorem nejrůznějších kultur i komunit. Návštěvník se tak stává badatelem, Indiana Jonesem, tančícím trpaslíkem v černém vigvamu i objevitelem egyptských hrobek.

Chochola cíleně boří stereotyp západního materialistického pojetí „velkých“ dějin, které byly od doby osvícenství až donedávna vnímány jako jediný lineární příběh, v němž jedna událost následuje druhou, a návraty nejsou možné. Stejně tak zavrhuje i souběžnost mnoha příběhů bez významu. Vše souvisí se vším a nic se neděje bez příčiny a vyššího smyslu.

Leitmotivem výstavy je zjevení existence paralelního světa magie a kouzel. Neodbytná fascinace místy propojení, energetickými uzly, v nichž dochází k transformaci vnímání sebe sama ve světě, který nás obklopuje. Výstava je symbolicky sestavena do sedmi obrazů, sedmi úrovní vývoje, jež však nakonec, podobně jako mýtický Uroboros, požírá svůj ocas. Počátek i konec tone v neproniknutelných temnotách. Oblouk je sklenut od chaosu prvopočátku života a vědomí existence (Eternal Darkness) a cyklického řádu přírody (Quattro stagioni), přes kulturu šamanů (Shamanic), rovnocenných partnerů přírodních sil, až dobám, kdy se člověk postavil do role vládce ve svém antropocentrickém universu (Alchemic Tiltyard of History, Ezo Mystic, Farao Chamber). Výjimečným místem je MCH Twin Peaks Black Lodge, vstup do paralelního vesmíru, o jehož existenci dnes vážně uvažují i představitelé „tvrdých“ přírodních věd. Vidíme už tak daleko, že dřív nemyslitelné se stalo možným. Když připustíme, že racionální popírání neexistence jiných světů, je vlastně svým způsobem negativní formou přiznání jejich existence, pak nám nic nebrání tuto skutečnost přijmout a vydat se na cestu. Přítomnost i budoucnost v Matyášově pojetí je plná naděje, krásy a radosti z objevování nových možností, stejně jako návštěva nové výstavy Dějiny lidstva v Galerii moderního umění v Hradci Králové.