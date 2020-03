Lukáš Hejlík - Bitevní pole

Divadelní představení s oblíbeným českým hercem Lukášem Hejlíkem.

Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stejně - nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství.