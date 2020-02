František Nedvěd & Tie Break

František Nedvěd, jako jeden z nejvýznamnějších osobností české country scény, míří do PETROF Gallery. Společně s kapelou Tie Break vám předvedou to nejlepší ze zlaté éry českého folku a country. Přijďte si poslechnout nezapomenutelné melodie z celoživotní tvorby, kde rozhodně nebudou chybět ani oblíbené trampské písně v podání Františka Nedvěda. Těšit se můžete na průřez těch nejlepších písní z dosud vydaných alb. Do programu je zařazena i směsice písní, které zpíval a hrával se svým bratrem Janem Nedvědem.