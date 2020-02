Run Labe Run

Další ročník týmového závodu pro běžce se bude konat 9. – 10. 5. 2020 Trasa závodu zavede běžce do okolí Labe na trase vedoucí ze Špindlerova Mlýna k Děčínskému zámku. Registrovat tým je možné do 31. 3. 2020, nebo do naplnění kapacity počtu týmů. Start: Špindlerův Mlýn, v 5 vlnách od 5:00, 9.5.2020 Cíl: Děčín, 10.5.2020 v odpoledních hodinách