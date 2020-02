Akční vstupy pro batolata a předškoláky

Park Tongo nabízí zvýhodněné vstupy maminkám batolat a předškoláků, a to každou všední středu od 9:00 do 11:00 hodin. Děti do dvou let mají vstup zcela ZDARMA!

V parku je velký koutek pro batolata, který je plný zajímavých atrakcí.

Samozřejmostí je vybavení pro nejmenší děti – přebalovací pulty, nočníky, malé toalety a umyvadla. V kuchyni možnost ohřevu kojenecké stravy.