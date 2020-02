Nova Cup 2020 - Stolové hory

Trasy závodu vedou malebnými lesními cestami kolem pískovcových skal a smrkovými lesy chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko. Odvážnější jezdci se podívají až do Parku Narodoveho Gór Stolowych v Polsku. Připraveny jsou tři cyklistické tratě. Trasa na 72 km přinese pěkné technické úseky a převýšení 2 580 m. Trasa na 42 km bude mít převýšení 1 240 m a co do náročnosti je srovnatelná s jinými závody Nova Cupu podobné délky. Nova jízda měří 18 km a je určena začátečníkům, které čeká převýšení 580 m.