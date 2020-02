John Scofield Solo

Jediný koncert v ČR!

Legendární kytarista s vlastním, inovativním stylem.. Je několikanásobným držitelem Grammy a mnohokrát byl vyhlášen kytaristou roku časopisy Down Beat nebo Guitar Player. Bývá označován za pokračovatele odkazu Milese Davise (se kterým hrál) a spolupracoval s dlouhou řadou dalších kolegů, mezi nimiž jsou například Pat Metheny, Herbie Hancock, Medeski, Martin & Wood, Chet Baker , George Duke,nebo Brad Mehldau.



Některé jeho desky (Übedrjam, Up All Night) naprosto zásadně ukazují další směřování jazzových fůzí.



Na Jazzinci poprvé v ČR představí svůj nový projekt – vystoupí bez kapely - sólo koncert. Intimní koncert, kde John Scofield představí vlastní intepretaci svých oblíbených jazzových, rockových a country skladeb, stejně jako své autorské kompozice.