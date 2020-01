Winter Klondike X-Games

Již tradiční a oblíbená akce...



přijďte změřit síly ve fotbálku, šipkách a ping-pongu...

na KlonDiku pro vás připravujeme další sérii zimních X GAMES!

Ve středu 29. 1. 2020 proběhne letošní první sportovní klání o nejlepší tým složený z peckých instruktorů, restauračního či hospodského personálu, místních štamgastů i barových povalečů.



Přijďte hájit vlastní barvy nebo jen fandit svému oblíbenému týmu.



ŠIPKY * PING-PONG * FOTBÁLEK



Konec registrací a start: 19:30 - Začínáme přesně !!!

startovné: 250,- /tým

registrace na KlonDiku na baru



Pravidla:

Fotbálek: Jeden zápas, kdo dá 6 gólů, vyhrává.

- z první neplatí, po gólu rozehrává tým co inkasoval, neprotáčíme



Pinec: Hraje se čtyřhra na 1 vítězný set do 14 bodů.

Klasická pravidla - podání se střídá po 2 míčcích, hráči se střídají po dokončeném podání, vítězný 14. bod musí být o dva.



Šipky: 301, při neuzavření vyhrává tým co má nejméně.



Nově může být v týmu až 6 hráčů !!

Z časových důvodů je maximální počet týmů 7, hraje každý s každým.

Registrace na baru Klondiku, kdo dřív příjde - hraje.

Otevřeno od 18:00 pro trénink. Na baru HAPPY HOURS na drinky do 21:00 !!



Pořadatel si vyhrazuje právo průběžných úprav a změn v pravidlech jednotlivých her.





Tak Drž PEC