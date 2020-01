Představení projektu Seniorská obálka - I.C.E. karta

Projekt Seniorská obálka - I.C.E. karta - představí krajská koordinátorka projektu v Královéhradeckém kraji, Mgr. Jana Frohlichová. Součástí prezentace bude krátká videoprojekce. Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života. Jde o kartu, na které mají senioři vyplněné základní údaje o svých nemocech, lécích, alergiích, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře. Karta s údaji je umístěna na viditelném místě v bytě nebo domě.

Nápad na seniorskou obálku vznikl ve spolupráci krajské samosprávy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při realizaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Seniorská obálka, nebo též karta I. C. E. (In Case of Emergency) je určena nejen pro seniory, kteří se ocitnou v krizové situaci. Napomáhá především v okamžiku, kdy člověka postihnou náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc. V takových situacích bývá člověk rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný, nedokáže odpovídat na položené otázky. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná I. C. E. karta umístěná na viditelném místě v domácnosti.