Jičín na dobových pohlednicích

Poslední výstava jičínského muzea v tomto roce představí dobové pohlednice Jičína a jeho blízkého okolí z rozsáhlé sbírky Karla Čermáka, regionálního historika, sběratele a autora vlastivědných publikací z Jičínska a Českého ráje.

Sběratelství pohlednic jako takové má své počátky na konci 19. století, kdy díky pokroku v technologiích tiskařského průmyslu mohly být pohlednice vydávány ve větším množství. Jejich obliba stále rostla a vrcholí pak v prvních dvou desetiletích 20. století, tedy na sklonku rakousko-uherské monarchie, kdy se vydávají krásné, líbivé a pestrobarevné (kolorované) pohlednice, které se staly předmětem sběratelských zájmů. V dalších letech, v období meziválečném, kdy výrobu nyní převážně černobílých pohlednic převzala tovární výroba, již nebyly pro sběratele tolik přitažlivé. Přesto však sběratelství pohlednic nezaniklo a našlo své příznivce zejména mezi regionálními patrioty, kteří nám skrze své sbírky zprostředkovávají obraz mizející minulosti.

Výstava rozsáhlé sbírky dobových pohlednic Jičína a jeho okolí, zavede návštěvníka nejen do míst, která dobře zná, ale i do míst, z nichž některá již v Jičíně nenalezne, nebo do míst, jež jsou dnes, po více než 100 letech, změněna k nepoznání. Všechny však dýchají atmosférou dob dávno minulých, kterou navíc dokreslují zajímavé komentáře z pera historika znalého i těch nejdrobnějších reálií Jičína..