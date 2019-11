SkiOpening - Špindlerův Mlýn

Víkend ve znamení zábavy i doprovodných programů. Sobotní nabitý program odstartuje ve 14:00 oficiálním zahájením. Ve 14:45 následuje vystoupení známého českého zpěváka Michala Hrůzy. Od 16:15 bude probíhat autogramiáda tvůrců hvězdně obsazeného českého filmu Poslední aristokratka, který vznikl na motivy slavné knihy Evžena Bočka. Slavnostní Open air premiéra filmu ve Špindlerově Mlýně završí celý program v 18:00. Před zahájením promítání se můžete těšit na Krakonoše, který přijde otevřít lyžařskou sezónu 2019/20 a na tradiční špindlerovskou SNOW SHOW.

V průběhu celého dne bude v areálu Svatého Petra probíhat bohatý doprovodný program pro děti se spoustou soutěží, dárků a skákacím hradem se skluzavkou.

Vstupenky do VIP zóny v prodeji pouze na místě v den konání akce 7.12.2019 na pokladně ve Svatém Petru za 2500 Kč. VIP zóna zahrnuje vstup do uzavřené společnosti na terasu restaurace STADION od 13:00 do 20:00 + catering (neomezené množství vybraných alko / nealko nápojů), oběd, coffee break a večerní raut.