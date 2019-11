Vánoční trhy v Trutnově

Přijďte si užít atmosféru Vánoc na Krakonošovo náměstí v Trutnově!

Vánoční trhy se budou konat od pondělí 16. prosince do neděle 22. prosince 2019, a to od 9:00 do 18:00. Těšit se můžete na vánoční zboží, dárky, řemeslné produkty, tradiční pochutiny, cukroví, občerstvení... Nebude chybět kulturní program, který trhy doplní.

KULTURNÍ PROGRAM:

pondělí 16.12.

od 16:00 do 16:30 Koncert Colours of GTU

úterý 17.12.

od 15:15 do 15:30 Barbora Kulichová a žáci ZUŠ Trutnov

od 15:35 do 15:45 Ondřej Jiskra a Barbora Mišoňová

(ZUŠ Trutnov)

od 15:50 do 16:00 Martin Stejskal a žáci ZUŠ Trutnov

středa 18.12.

od 17:00 Trubači České lesnické akademie Trutnov

čtvrtek 19.12.

od 15:30 do 15:45 Hana Kundrtová a žáci ZUŠ Trutnov (klavír)

od 16:00 do 16:30 Štěpánka Hrubecká a žáci ZUŠ Trutnov

(klavír)

pátek 20.12.

od 15:15 do 15:35 Martin Lička a žáci ZUŠ Trutnov

sobota 21.12.

od 10:30 do 11:30 Koncert Krakonošky

neděle 22.12.

od 17:00 zpívání koled - Junák Trutnov