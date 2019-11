Mikulášoviny v Trutnově

Setkání dětí s Mikulášem, anděly i čerty. Dále Pavel Novák a jeho zábavný pořad s písničkami „Od čerta k Ježíškovi“, ve kterém děti zjistí, jak se slaví Vánoce v Rusku, kdo nosí dárky v Americe, proč se v Anglií chystají punčochy na krb... V pořadu děti prosviští celý svět.

Co se kluci a holky na představení dozví? Kdo to byl svatý Mikuláš, jaké zvyky a tradice dodržovaly na Štědrý den naše babičky nebo co to je advent. Chybět samozřejmě nebudou dětské hity, koledy a na pódiu bude dokonce padat sníh!

UFFO ** 17:00 hodin ** vstupné 90 Kč + poukaz na dárek pro děti v ceně 30 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 11.