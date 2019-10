Čtyřlístek

Zapomeňte na dělení sangvinik, cholerik… ne. Generace dětí řešily, kdo je Fifinka, kdo Pinďa, kdo Myšpulín a kdo Bobík! Autor a režisér inscenace David Drábek považuje za jeden z největších životních úspěchů toto: „Měli jsme partu a obsazovali ty čtyři role. A já byl obtloustlý a celý Bobík. Ale chtěl jsem tak moc hrát Myšpulína, že jsem ostatním vsugeroval, že se na Bobíka nejvíc hodí vyzáblý klučina s vyčnívajícími řezáky. Od toho momentu bylo jasné, že ze mne vyroste politik nebo režisér.“ Historie legendárních čtyř kreslených přátel začala v roce 1969, kdy se v redakci nakladatelství Orbis objevil čtyřiadvacetiletý Jaroslav Němeček s prvním příběhem, nazvaným Vynález prof. Myšpulína. Původně vůbec nepočítal s tím, že by příhody Čtyřlístku mohly mít nějaké pokračování, ale velký zájem čtenářů si vynutil další díly. A od té doby se tento komiks stal naprosto zásadním průvodcem naším dětstvím nejen let sedmdesátých a osmdesátých. Všichni jsme cestovali v představách do Třeskoprsk i k Blaťáku, do středověku i do hlubin oceánu. Máme teď pro vás pot-pourri všech zásadních fetišů: nebudou chybět roboti, zmenšovací pilulky ani yetti!