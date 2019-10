Dopisy Olze

První scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení z let 1979 – 1983 připravil při příležitosti výročí Sametové revoluce režijní tandem SKUTR jako připomenutí osobnosti, která vstoupila do našich a světových dějin, ale i do našich životů a srdcí. V jejich osobitém pojetí vznikl divadelně – pohybově – hudební tvar, který asociativně rozvíjí texty dopisů, pojednávajících o vnitřním světě člověka uprostřed životní zkoušky v malém prostoru vězení s nikdy nekončící přítomností dalších vězňů. S přispěním silného hereckého souboru tak vznikla působivá reflexe našeho vztahu k fenoménu Václava Havla a to nejen jako významného literáta, dramatika, filozofa a politika, ale především jako skromného a citlivého člověka. Inscenace je součástí celoročního projektu Divadla v Dlouhé s názvem Dlouhá cesta ke svobodě.