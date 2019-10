Štědrej večer nastal

Vánoce jsou svátky setkávání. Z domu do domu proudí davy lidí, v rukách krabice a krabičky , které si předávají a odnášejí si zase jiné. A podle statistik je dokázáno, že během svátků vánočních se toho i nejvíc za celý rok napovídá. Inu, vánoce jsou svátky pospolitého života. I herci divadla DRAK chtějí svým divákům a diváčkům udělat radost, a dát jim dárek. Nebude sice zabalený ani nebude ležet pod stromečkem, protože je to představení. Představení poskládané z koled , vyprávěnek a z potěšení setkat se s vámi, dospělými a dětmi. Dozvíte se, co ještě nevíte, uvidíte, co jste neviděli, uslyšíte co jste neslyšeli o všem, co se může stá na Štědrý den. Jestlipak víte, že sám anděl páně zlámal sáně?