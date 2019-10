Michelovi leží na srdci jeho dlouholetý přítel Paul. Nedávno přišel o práci, stoná, ani ten tenis už mu moc nejde – a navíc Michel tak trochu spí s jeho ženou Alicí. Naštěstí mají dokonalý systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít a tudíž nikomu nepůsobí žádnou bolest, což je nakonec to jediné, na čem sejde, no ne?

Více informací o akci Florian Zeller: Pravda - z cyklu The Best of Ochotnické divadlo na www akce