Další vstupenky do divadla

Autorský kabaret inspirovaný českou historií. Představení vzniklo letmým výběrem dějinných událostí a významných osobností, které posloužily jako základ pro skeče, gagy, písničky a drobné vtípky. Vše jsme vydolovali z vlastních tvůrčích zdrojů notně podpořených invencí, zkušenostmi a motivací Gary Edwardse. Bylo nebylo? Jak je komu libo.

Více informací o akci Česká děják - z cyklu The Best of Ochotnické divadlo na www akce