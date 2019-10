Nebo - peklo

Slovo o hre

Do ateliéru k sochárovi Antonovi Belicovi príde nečakaná návšteva. Je to pani, ktorá mu ponúka skvelú kariéru spoločensky i umelecky úspešného umelca. Pani, ktorá si dá hovoriť Evelína, prichádza priamo z …

Táto konverzačná hra si vzala na mušku prehnané túžby po ľahkej kariére, založenej nie na osobných umeleckých schopnostiach, ale na nečestných praktikách rôznych protekcií a veľkých výhod. Belica je posadnutý šialenstvom vlastnej kariéry, takže ani nie je dôležité, či ho k tomu priviedlo peklo či nebo.

Dokonca to ani nie je také zaručené - svoju cestu si vybral predovšetkým on sám a pekelno-nebeské lákadlá mu prišli veľmi vhod, aby sa mohol za ne skryť.

Dosiahne Anton Belica vytúžený úspech nakoniec svojpomocne?