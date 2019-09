Rock for People 2020

Festival Rock for People oznamuje první hvězdy pro rok 2020: americká punk rocková legenda Green Day! Společně s Green Day dorazí jako druhý headliner i hvězdní američtí rockeři Fall Out Boy, kteří budou mít na Rock for People českou premiéru, a držitelé Grammy Weezer. Obě formace doprovázejí Green Day na jejich Hella Mega Tour. S ohledem na termín turné Green Day se v příštím roce uskuteční jeden z nejstarších hudebních festivalů u nás o dva týdny dříve, a to od 18. do 20. června. Rock for People dnes oznamuje i další jména, kterými jsou nizozemští hiphopeři DOPE D.O.D., australské elektronické duo SKYND a zástupci domácí scény John Wolfhooker. Pořadatelé tak pokračují v dramaturgické linii představování nadějných a neokoukaných interpretů po boku velkých zahraničních jmen. Předprodej vstupenek na 26. ročník Rock for People startuje 20. září od 10.00 v síti GoOut.cz v ceně 1 690 Kč na jméno a 1790 Kč bez jména v limitované edici 3000 ks.