Garage & Tony Ducháček

Historie této legendární pražské rockové kapely sahá až do roku 1979, kdy byla založena basákem Ivo Pospíšilem přímo v jedné garáži na pražském předměstí v Klukovicích. V průběhu 80.let Garage (tehdy pod názvem Garáž) patřila k nové generaci mladých nezávislých kapel inspirovaných punkem, postpunkem, pub rockem a novou vlnou.

Zatímco starší generace českých undergroundových kapel (Plastic People of the Universe, DG 307) vytvářela ponuřejší skladby inspirované Frankem Zappou, The Fugs, Velvet undergroundem, Captainem Beefheartem, minimalistickou a experimentální klasickou hudbou, nová generace kapel, reprezentovaná Garage byla více přímým rock and rollem.

Lidé, kteří Garage zakládali milovali Iggyho Popa, Davida Bowieho ale také New York Dolls, Johnyho Mopeda, Ramones, Clash nebo Stranglers a zatímco The Plastic People of the Universe (PPU) byli inspirováni Velvet Undergroundem, Garage ale vždycky milovala Lou Reeda sólového.

Nicméně, PPU a Garage byli vždycky nějakým způsobem propojené i když PPU reprezentovala dá-li se říci starší nebo mírně starší generaci. Mejla Hlavsa, leader PPU složil v 80.letech pro Garage několik hitů, současný kytarista Jan Macháček hrál s PPU (1983-1985) a druhý kytarista Garage Joe Karafiát hraje s PPU v současnosti.

Za komunistického režimu v průběhu 80.let bylo kapele zřídka dovoleno hrát oficiálně, a pokud ano, nikdy nebylo dovoleno, aby kapela hrála za peníze, přestože byla velice populární. Garage bylo dovoleno pravidelně hrát v pražském klubu Na Chmelnici a v brněnském klubu Musilka. V těchto dvou klubech kapela směla hrát jednou měsíčně a jinak se musela zaměřit na nepravidelné hraní na předměstích, ve vesnických hospodách a na svatbách.

Skupině nebylo za komunistů dovoleno vydávat oficiální alba a tak jejich nahrávky, často nahrávané ve skutečných garážích, obíhaly samizdatově na páscích a na kazetách.

Písničky a hudba Garage jsou založené na osobnosti charismatického zpěváka Tonyho Ducháčka, který je také autorem většiny textů založených na unikátním periferním slangu se spoustou poetické imaginace. Barva Ducháčkova líného hlasu připomínajícího baryton je podobná hlasu Lou Reeda. Podobně jako on, ani Ducháček neřve a nevykřikuje.

Bubeník Tonda Pěnička se připojil ke Garage v r. 1982 a spolu s kytaristou Honzou Macháčkem jsou nejdéle hrajícími členy kapely. Zbývající členové kapely (kytarista Joe Karafiát, saxofonista Jarda Jeřábek a basák David Fikrle) se připojili ke kapele na začátku 90.let. J. Macháček a Joe Karafiát jsou autory většiny skladeb.Tony Ducháček

Po revoluci 1989 zažila Garage jakýsi vchol své kariéry. Kapela rozsáhle vystupovala a cestovala po Čechách a západní Evropě. Hrála na hlavních festivalech ve Francii, Švýcarsku, Rakousku a v Belgii. V červnu 1991 Garage koncertovala v newyorském Central Parku v průběhu festivalu Summer stage. S písní Berlin, vyhrála v hitparádě Radia France International cenu za nejlepší zahraniční píseň (1993) a následně byla pozvána na festival do Cannes a byla prezentována MTV Europe.V témže roce také předskakovala na koncertě Iggyho Popa v Praze.

Během 18 let po revoluci Garage vydala řádku alb. První na vinylu, další již na na CD.

Abychom je jmenovali: Garáž, Praha, No parking, Apogeum a dosud poslední CD Nepohádka. V letošním roce se kapela chystá nahrát své další album, které by mělo vyjít v průběhu r. 2009. Garage stále často hraje, pravidelně v Praze a dalších větších městech a účinkují i na většině hlavních festivalů, které se v Čechách konají.

Všichni členové kapely mají v současnosti svá zaměstnání, s výjimkou kytaristy Joe Karafiáta, který se nyní hudbou živí profesionálně. Jan Macháček je novinářem (dříve Hospodářské noviny, nyní Respekt) další tři členové kapely pracují v Národním divadle.