Dnes již legendární pražská kapela ECHT! dovršila v roce 2018 třicet let své činnosti. Byla založena na jaře roku 1988 Karlem Malíkem a partou kamarádů navštěvujících proslulou košířskou restauraci Klamovka, zvanou „Klampáč“, známou jako jakýsi tehdejší azyl pražského undrergroundu.

I když souběžně působil jako Saxofonista a zpěvák ve věhlasné formaci Hudba Praha (ve které hrál až do roku 2016), rozhodl se tehdy založit si vlastní kapelu, hrající jeho hudbu i texty.

Sestava kapely

Současné stálé obsazení trvá již notnou řádku let. Snad s vyjímkou kytaristy Davida Macháčka, který se zapojil někdy v roce 2014. Vyjmenovávat všechny hudebníky, kteří prošli tímto souborem, by bylo dost obšírné. Zmiňme alespoň čtyři, kvůli jejich dlouhodobému působení. Jsou to: Vladimír Zatloukal (kytara) -dnes Hudba Praha, Jiří Jelen Jelínek (baskytara) – dnes Hudba Praha, Jiří Kába Kabeš z Plastic People (viola) a Martin Růžička (kytara). Vystřídalo se jich ale víc, hlavně v první zhruba třetině působení.

Tak tedy současná ECHT! sestava (udáváme i některé jiné skupiny, ve kterých hudeník také hrál nebo hraje):

Karel Malík - autor hudby a textů

zpěv, kytara, saxofon, harmonika – (Babalet, Hudba Praha)

David Macháček

zpěv, kytara – (DG 307, Rudovous, Totems)

Ondřej Jedlička

zpěv, baskytara – (Lokomotiva Planet, Dorota B.B.)

Jiří Michálek

bicí – (Krch-off band, Půlnoc)

Tomáš Schilla

zpěv, violoncello – (DG 307, Krch-off band, Půlnoc)

Vstupné: 200,-

Kde: restaurace Novopacké sklepy- Půda

Pořadatel: Novopacké sklepy