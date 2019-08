Škola Michael for Mamma HELP

Jak cítí, vnímá a vidí rakovinu prsu mladá generace? To se pokusili vyjádřit svými fotografiemi studenti Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze. Touto chorobou jim onemocněla jejich oblíbená učitelka, a tak studenti spolu s ní vytvořili sadu působivých fotografií. Spolupráce školy s pacientskou organizací Mamma HELP, z. s., která již 20 let pomáhá právě takto nemocným ženám, trvá od roku 2015. Výstava navštívila města, kde jsou kontaktní centra Mamma HELP (Praha, Brno, Plzeň, Zlín…), ale i další místa v republice. Je také často součástí veřejných konferencí, přednášek i společenských akcí.