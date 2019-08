Island nalehko v Hradci Králové - NáPLAVKA café music bar - 15.10.2019 v 18:00

Rozhodnutí odjet sama na Island padlo během 3 minut a během 3 hodin byla zhruba "naplánovaná" měsíční cesta, při které jsem oslavila své 30. narozeniny. Odjížděla jsem ale s velkým respektem a téměř žádným očekáváním. Jediné, co jsem věděla, bylo, že to bude jeden z těch nejlepších tripů a to taky byl.

Celý měsíc jsem SPALA JEN POD PLACHTOU, objela celý ostrov STOPEM, ušla spoustu kilometrů přes hory i řeky, kde jsem nepotkala několik dnů živáčka, ale také jsem uzavřela nejedno přátelství, která mi mnohdy pomohla v rozhodnutí kam se moje kroky budou ubírat dál. A při tom všem jsem JEDLA ZADARMO A UTRATILA MÉNĚ, NEŽ JE ČESKÁ MINIMÁLNÍ MZDA.Získala jsem ale víc, než na jakékoliv jiné cestě, inspirovala se v mnoha místních projektech, o které se s vámi taky podělím i spolu s mými zážitky, tipy a triky jak se na nejen Islandu vyhnout velký útratě, težkýmu báglu a hromadě turistů.