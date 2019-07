Hradozámecká noc - Hospital Kuks

Ctnost nebo Neřest? To se dozvíte během speciálních nočních prohlídek na hospitálu Kuks! Tento rok slavíme 335 let od narození sochaře Matyáše Bernarda Brauna a 35 let od otevření Lapidária, letošní program Hradozámecké noci bude tedy hlavně o jeho sochách. Čeká vás prohlídka potemnělých prostor hospitálu jen za svitu svící a budete mít výjimečnou příležitost vidět expozici přizpůsobenou na míru přímo Braunovi. Podrobně se seznámíte s našimi ctnostnými a neřestnými dámami, a to pomocí výkladu, interaktivních her a videoprezentace. Dozvíte se také, jak se měnil prostor Lapidária a jak vznikaly kopie těchto unikátních soch.

Noční prohlídky „MEZI CTNOSTMI A NEŘESTMI“ probíhají ve dvacetiminutových intervalech od 19:30 do 22:10.

Místo na prohlídce je třeba rezervovat! Učiníte tak vyplněním rezervačního formuláře