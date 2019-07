Apollo 11: Malý krok pro člověka, veliký skok pro lidstvo...

dyž v neděli 20. července 1969 přistál na měsíčním povrchu lunární modul „Eagle“ americké kosmické expedice Apollo 11 a astronauté Neil Armstrong a Edwin Aldrin otiskli své první stopy do měsíčního prachu, naplnily se sny milionů pozemšťanů o cestování vesmírem. Program Apollo nebyly jen úspěchy, cestu ze Země na Měsíc provázela řada problémů a také smrt několika astronautů. Především to ale bylo veliké lidské dobrodružství! Americký prezident Nixon měl připravený smuteční projev pro případ, že by mise Apollo 11 selhala, američtí státní zaměstnanci měli v den přistání na Měsíci pracovní volno. Když potom vše dobře dopadlo, zasypali Američané v New Yorku posádku více než 20 tunami papírových konfet. Dramatický příběh dobytí Měsíce představí Milan Halousek z České kosmické kanceláře.

Přednáška trvá 90 minut.