Nová verze legendární komediální inscenace. Postavička prostého lidového chytráka se zaplétá v šachové partii mocných…

Hra „S Pydlou v zádech“ měla premiéru už 4. června 1981. Stala se divácky nejúspěšnějším titulem v repertoáru skupiny Josefa Dvořáka, a ačkoli bylo od té doby mnohokrát uvažováno o jejím stažení, byly dokonce stanoveny termíny, kdy bude hrána naposled, prokázala podivuhodnou houževnatost a nezničitelnost a vždy znovu se vynořovala do světla reflektorů. Proč? Nejen proto, že poskytuje prostor pro řadu brilantních klaunských čísel Josefa Dvořáka, ale i pro její svérázný humor, jehož kmotry jsou na jedné straně Becket na druhé straně Hašek. Postavička prostého lidového chytráka se zaplétá v šachové partii mocných. Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která se právě žádá, vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný konjukturalismus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu zdání idylky…není nám to všechno příliš povědomé? Nepovažujeme už řadu absurdně groteskních situací za všední jev jen proto, že jsme si na ně tak nějak zvykli? A tady pomůže už jen nastavené zrcadlo smíchu, které je sice křivé, ale o to ostřeji zobrazuje