O pyšné čarodějnici

Pohádka vypráví o čarodějnici, která by se chtěla vdávat, ale nikdo ji nechce, protože je ošklivá. Princezna jí půjčí svoji podobu. Protože se však její povaha rychle změní a zpychne, nelíbí se nikomu ani jako krásná princezna, černokněžník ji potrestá a promění zpět, navíc dostane na hlavu špinavý hadr, takže je ještě ošklivější. Musí najít někoho, kdo se do ní zamiluje i přes její škaredou tvář. Chodí světem, nemůže nikoho takového najít, až se do ní zamiluje čert, vysvobodí čarodějnici před drakem, políbí se a tím se kletba zlomí. V závěru pohádky se konají dvě svatby – pekelná i královská.