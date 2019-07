Na Zlatém jezeře

Příběh z kouzelných břehů „Zlatého jezera“ vyprávějící o lidské soudržnosti, lásce na celý život, o tom, co se mělo říci a nikdy neřeklo, co se možná nemělo nikdy vyslovit a přesto to zaznělo, o mláďatech, která opouštějí hnízdo a zase se (někdy) vracejí, o hledání životní rovnováhy. Příběh vypovídající o jemných, často nepostřehnutelných nitkách přátelství a potřebě opřít se o druhého člověka.