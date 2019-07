Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 40 let a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí. Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.