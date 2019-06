Velký indiánský den - Kemp Country Potštejn

14.00 hod. - slavnostním zahájením Vás pozveme na setkání indiánů, zástupců americké armády a kovbojů u příležitosti výročí podepsání smlouvy o příměří mezi oběma národy. Této oslavy se zúčastní opět i sám generál Custer s doprovodem. Tento den se stanete účastníkem programu plného indiánských obřadů, společenských her, indiánských a kovbojských soutěží, kterých se budete moci zúčastnit. Nebude chybět ani indiánský rozhovor s koňmi ve volnosti a ukázka výcviku mladých koní. V neposlední řadě se stanete svědky vyprávění prastarých legend z úst náčelníka Sedí pod koněm. Uslyšíte autentické písně Siuxů, ale i zpěv bílých přistěhovalců.

DEN S INDIÁNY A JEJICH ŽIVOTEM – TO JE TO CO VÁS ČEKÁ.

A k tomu všemu kovbojské fazole, grilované speciality, stánky s westernovou tématikou jsou Vám k dispozici celý den.

20.00 hod. - country bál se skupinou BOLASO.