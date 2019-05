Ateliér / 2019 / Jiří Grus

ohled do uměleckého ateliéru bývá vždy vzrušující. A přesně taková by měla být i výstava trutnovského rodáka Jiřího Gruse (1978), který pro Galerii města Trutnova připravil svoji první samostatnou výstavu nazvanou Ateliér. Kreslířský talent zúročil v odvětví, kterému se už více než deset let profesionálně věnuje - v ilustraci. I v tomto žánru se vypracoval na pozici jednoho z nejvyhledávanějších současných autorů. Právě jeho ilustrátorská tvorba je stěžejní pro trutnovskou expozici, která nabídne pohled nejen do zákulisí autorova ateliéru, ale představí v kompletním průřezu desetiletou spolupráci s nakladatelstvím Karolinum.

5. června 2019 v 17.30 hodin proběhne komentovaná prohlídka a beseda s autorem.