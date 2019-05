Africké léto v Zoo Dvůr Králové

Během prázdnin vás v safari parku čeká Africké léto. To začne první červencový týden a potrvá do konce srpna. Nejnabitější program přinese Africký festival, který v rámci Afrického léta proběhne od 8. do 14. července.

Ve zbylých týdnech Afrického léta se budou každý den konat krátká vystoupení umělců z černého kontinentu a v městečku Tiébélé najdete prodejnu stylových afrických suvenýrů.

Podrobný program Afrického léta bude zveřejněn v červnu.

Více o Africkém festivalu na: https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/plan-akci/africky-festival-2