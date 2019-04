MENU: Operant, Coal

V Berlině usazené duo Operant je hudební kolaborací mezi zakladatelkou labelu Instruments of Discipline Lunou Vassarotti a Augustem Skipperem.

Již od svého počátku v roce 2016 si vyšlapává vlastní osobitou cestu v současné scéně, oscilující žánrově mezi technem, noisem a industriálem. A právě hudební prvky industriálu, temného atmosferického techna a skutečně hutné elektroniky, propojuje s ideami zkoumající témata genderu, morfologie lidského těla a jeho schopnost měnit se skrze násilnou rekonstrukci, psychickou a psychologickou manipulaci. Jejich živá vystoupení jsou jako konflikt mezi strojem a tělem, zahrnující nonverbální hluk, syntetizátory, drum machines a zdvojené vokály zkreslené efekty až k samému bodu surreality.

Neustálé experimentování, které uvozuje jejich tvorbu, je součástí i jejich studiové produkce. Doposud vydaná trojice EP se však vždy vyznačuje brilantním zvukem. At´ se na jejich finální podobě podílel Jonas Förster (Schwefelgelb) ZK-II (2016), Eric Van Wonterghem (ex-Klinik) Zero Knowledge (2017) či Joey Gonzalez (Blush Response) Harnessed To Flesh (2018), vždy se jedná o precizní práci skvěle umocňující dynamiku i atmosféru jejich produkce. Přestože jsou prakticky na permanentním turné, v minulosti mj. s Ancient Methods, Blush Response, The Bug, Giant Swan, Schwefelgelb aj., vydání debutového LP je prý na spadnutí.

Coal, nová akvizice berlínské scény a katalogu Instruments of Discipline. Anthony Arcana a Oliver Kohlenberg vzešli z metalové a punkové hudební scény a to nejlepší, a současně i nejdivočejší, si přenesli do svého aktuálního projektu, se kterým dobývají svět a kluby elektronického hudebního undergroundu.

Anthony (elektronika, kytara, bicí), se narodil ve Venezuele, žil v Římě a mimo jiné je známý též jako producent Ayarcana. Původem Australan Oliver (zpěv) obohatil jejich směs hudebních vlivů, především o sprchu divokých i okázalých gest, která živá vystoupení Coal činí výjimečně intenzivními. Těšit se tak můžete na mix chaosu, zběsilých rytmů, řízných a zkreslených kytar, drsných vokálů a hlasitých bicích, jenž jsou nejen hudebním, ale i specifickým vizuálním požitkem snoubícím se v show bez předvídatelného konce. Debutový materiál na sebe nenechá dlouho čekat. Vyjde jak jinak než na domovském labelu.