Velikonoční prázdniny s draky

Oslavte svátky jara v atmosféře pohádkového hradu a zámku. Netradiční velikonoční výlet pro Vaši rodinu. Dračí Velikonoce - pestrobarevná dračí vejce na hradě. Užijte si VELIKONOCE JINAK. Ochutnejte sváteční lektvary, utrejchy a dobroty našich čarodějnic a princezen. Pro každé dítko čokoládová odměna. Zábava, soutěže, hry a překvapení pro děti i dospělé.

Otevřeno je celé velikonoční prázdniny od čtvrtka 18. 4. až do pondělí 22. 4. včetně. Od pátku do pondělí Vás navíc na nádvoří čekají krásné princezny, veselé čarodějnice a rozpustilé čarocezny a čertenice. S nimi si užijete spousta zábavy, her a překvapení pro děti i dospělé.

Navštivte prohlídkové okruhy Do pohádek čaroděje Archibalda I. a podívejte se, jak slaví jarní svátky vodníci, obři, draci a jak čerti v čertovské domácnosti. Na hradě Vás čeká svátečně naladěn dračí král Rozumbraďák XVI. a pestrobarevná dračí vejce. Na pohádkové půdě můžete zkontrolovat, jak pečlivě starohradské čarodějnice provedly jarní úklid. Už se na Vás všichni moc těšíme!