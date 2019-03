Festival Kafe&Jazz 2019 se zaměřuje především na fenomén kávy, kavárnictví a pražíren a také na hudbu dotýkající se jazzu a jeho fúzí.

V rámci této události bude připraven epesní hudební program:

Ondřej Havelka and his Melody Makers, The Abs, Sirsch, Jay Delver, Shum Davar, Jazzinec Q, Cabaret Maňana (dj´s) a další.

Cílem tohoto festivalu je představit veřejnosti rozdílné přístupy v přípravě kávy, trendy v kavárenství a zajímavosti z kavárenského světa, a také návštěvníky vzdělávat.