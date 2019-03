Divadlo Tří: Queensland na Hrádku u Nechanic

Při příležitosti zahájení sezóny 2019 Vás srdečně zveme na divadelní představení ve Zlatém sále zámku Hrádek u Nechanic.

Divadlo Tří Vás představením "Queensland" zavede do země s dlouhou historií - staré Anglie a do doby plné intrik a záhadných událostí. Konkrétně do starodávného sídla s názvem Queensland, kde se odehrála vražda pokrytá rouškou tajemství. Vyšetřováním je pověřen detektiv, který byl sám přítomen vraždě. Okruh podezřelých se uzavírá a i samotnému detektivovi hrozí, že uvízne v síti mezi podezřelými, kterých záhadně ubylo…čeká nás neobyčejný večer plný zvratů a proměn s nádechem hororu, který Vám nedovolí se nadechnout.

Délka: 80 minut. Cena vstupenky: 150 Kč.

Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244 a na emailu vuurenova.anna@npu.cz.

Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout čtvrt hodiny před začátkem představení.