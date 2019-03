Výstava představí obrazy, grafiky a návrhy jičínského výtvarníka Zdeňka Šindlara, který slaví významné životní jubileum.

Zdeněk Šindlar se narodil ve Vysokém Mýtě roku 1939, ale mládí prožil v Jičíně, kam se rodina přestěhovala. Roku 1957 maturoval na jičínském gymnáziu a poté zahájil studium na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Během studia navštěvoval kurzy kresby u profesora Josefa Lieslera a profesora Jana Podhájského, kteří učili na ČVUT na Ústavu kresby a malby. Zdeněk Šindlar školu úspěšně absolvoval v roce 1963 a dále pokračoval ročním postgraduálním studiem na Akademii výtvarných umění v Praze.



Už během studií si přivydělával ilustracemi, plakáty i portréty umělců a sportovců, které byly uveřejňovány v tisku (Mladá fronta, Literární noviny, Květy aj.). Roku 1964 byl přijat do Svazu českých výtvarných umělců.



Zdeněk Šindlar od roku 1965 pobýval ve Velké Británii, kde působil jako asistent hlavního architekta Londýna. Pracoval převážně na projektech nových satelitních měst severně od Londýna. Z tohoto období pochází řada kresebných a grafických pohledů na metropoli na Temži. Zdeněk Šindlar své práce vystavoval na londýnských výstavách a jeho díla tehdy oceňovala tamější kritika. Do Československa se navrací jako umělec s jasnou vizí. Ve svých dílech oslavuje krásu vlasti, jejích měst, hradů, zámků a dalších památek. Navštívil také mnohá místa v zahraničí a ze svých cest si přivážel nové motivy.



V roce 1984 byl přijat do Mezinárodního svazu výtvarných umělců. V roce 1991 získal první cenu za návrh plakátu na Graph Expu v Jakowitz Centru v New Yorku. V letech 1990–1996 působil jako galerista ve svých galeriích v Praze a Jičíně, kde uspořádal řadu výstav našich i zahraničních umělců.