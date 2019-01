Škwor Unplugged tour 2019 - Trutnov

Po listopadovém nabušeném koncertu v O2 areně se chystá něco hodně speciálního i na příští rok, kdy bude Škwor k vidění na koncertech v menších sálech s komorní atmosférou.

"V podstatě za to může Supraphon. Na začátku roku jsme měli autogramiádu spolu s předáním zlaté desky v prodejně Supraphon Musicpoint v centru Prahy, a když se to dojednávalo, někdo navrhnul, že by bylo fajn, kdybychom tam i něco brnkli na španělky. A nás to tam tak bavilo, a navíc jak byla super atmosféra, řekli jsme si, že bychom mohli dát pár koncertů jen akusticky, aby si lidi s námi ty písničky všechny zazpívali a my je při tom i slyšeli. Strašně se těšíme, že si uděláme parádní mejdan, navíc blíž k lidem, než je u nás obvykle zvykem," vysvětují Škwor, jak vznikl koncept unplugged.