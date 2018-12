Betlémské světlo - Žacléř

Přijměte pozvání k převzetí Betlémského světla v sobotu 22. prosince od 14,30 do 15,30 h ve vestibulu pošty/muzea Rýchorské náměsté čp. 10 v Žacléři. Budou zde na vás opět čekat trutnovští skauti, kteří jej dopraví do Žacléře.

Šíření betlémského světla je novodobým vánočním zvykem, který vznikl v rakouském Linzi v roce 1986. Původně bylo zamýšlené jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi pomáhají zrakově postiženým dětem a přinášejí pomyslné světlo do jejich životů. Od té doby se uskutečňuje pravidelně a putuje stále dál a dál. Každý ročník má své motto, tím letošním je „Mír potřebuje rozmanitost, společně pro tolerantní společnost“.

Betlémské světlo je přiváženo z Betléma z jeskynní kaple, v níž se dle tradice narodil Ježíš Kristus, v níž plane věčné světlo. Tam jej každý rok zažehne malý chlapec či děvče. Před vánočními svátky putuje letecky ve speciálně upravené lucerně do Vídně a odtud dále vlakem do evropských měst. Do Čech jej přiváží brněnští skauti a šíří jej dále. Do Žacléře poputuje již posedmé.

Těšíme se na Vás 22. prosince od 14,30 h. Přijďte s lucerničkou, nebo svíčkou převzít světlo míru a rozneste jej do svých domovů.