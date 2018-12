Snový svět Vladimíra Komárka

Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na poslední letošní výstavu v zámecké galerii, která představí tvorbu Vladimíra Komárka.

V srpnu uplynulo devadesát let od narození českého výtvarníka a bonvivána Vladimíra Komárka. Regionální muzeum a galerie v Jičíně výstavu realizuje za přispění Růženy Komárkové, která nám laskavě zapůjčila díla z pozůstalosti a nad šálkem kávy nám poutavě líčila životní osudy svého muže.



Vladimír Komárek (1928–2002), malíř, grafik a ilustrátor, patří k nejvýraznějším českým uměleckým osobnostem druhé poloviny 20. století. K výtvarnému umění ho to táhlo už od mládí. Studia začal na sklářské škole v Železném Brodě, roku 1946 nastoupil na pražskou Akademii výtvarných umění do ateliéru Karla Mináře. Po dvou letech přestoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru Karla Štipla.



Vladimír Komárek se vyjadřoval pomocí symbolů a metafor. Svým dílem navazuje na imaginativní malířství, především pak na dílo Jana Zrzavého. Typická jsou pro něj interiérová zátiší složená z dveří, oken, stolů, židlí. Na obrazech se setkáváme s figurami lidí a andělů, které spojuje jen v náznaku provedený obličej, jenž nás jakoby odvádí do tajemně tklivého světa tam za oponou. Celým jeho tvůrčím životem proplouvá téma Křížové cesty, tedy Kristových pašijí. Podobu Křížové cesty neustále hledal a korigoval na řadě grafik až do výsledné podoby monumentálních obrazů namalovaných pro kostel Sv. Petra a Pavla v Konecchlumí.



Na Komárkových olejích nás na první pohled okouzlí snově laděná barevnost s převahou šedých tónů, které doplňuje černou, zelenou a pastelově růžovou. Na podmět historičky umění Nataši Melnikové-Papouškové začal rozvíjet grafickou práci. Vystřídal řadu grafických technik, ale nejvíce si oblíbil techniku suché jehly. Ve své grafické práci rozvíjel stejná témata jako v olejích.



Představeny budou známé i méně známé práce v oleji i v grafice. Těžištěm expozice budou díla z malířovy pozůstalosti. Vystaveny budou také Komárkovy méně známé kresby a drobné grafiky ze sbírky Karla Samšiňáka.

Výstavu můžete navštívit od 25. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 v zámecké galerii.