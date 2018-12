Rock for People 2019 - Hradec Králové

25 let! Nikdy nás v roce 1995, kdy jsme se učili dělat první Rock for People nenapadlo, že se z lokální akce stane za čtvrt století festival, který máme dnes. Za ty roky jsme v line-upu prostřídali mnoho významných kapel, uvedli poprvé do ČR spoustu interpretů nebo podpořili začínající talenty.

I letos to nebude jiné, oslava #rfp25 může začít!

Vstupenky z limitované edice za 1 490 Kč (na jméno) nebo 1 590 Kč (bez jména) zakoupíš na našem webu