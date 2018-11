MENU: Sólveig Matthildur (ISL), support: LAVRA (CZ)

Sólveig Matthildur Kristjánsdóttir patří mezi nejvýraznější postavy nastupující generace islandských umělců, kteří nepodléhají zjevným trendům a netěží z prostého zájmu o tamní hudební scénu. Ba naopak jako jedna ze zakladatelek hudebního magazínu Myrkfælni, který mapuje aktuální hudební underground islandské hudební scény ji představuje v jiných než stereotypizovaných souvislostech běžných Evropanů. Sólveig reprezentuje generaci umělců, kteří dobrovolně opouštějí svoji domovinu, aby nalezli jinde, než na turisticky znásilněném ostrově, tvůrčí klid a inspirativní prostředí.

Její domovské post-punkové či synth-punkové trio Kælan Mikla je již etablovaným jménem na dark či post-punk scéně. Svoji všestrannou hudební tvář, jako producenty i interpretky současně, naplňuje především ve svém sólovém projektu. Debutové EP s názvem Unexplained Miseries & the Acceptance of Sorrow (2017) je prosycené syntetickými beaty současné postklubové scény a nekonečným echem jejího zastřeného vokálu, v podobě gradujících skladeb s typickou severskou atmosférou. Mimořádně esenciální zážitek slibuje však materiál z právě dokončeného prvního alba, jenž oficiálně vyjde až po aktuálním evropském turné. Výčet hostů na tomto albu je totiž více než zajímavý (mj. Deb Demure z Drab Majesty).

Dvojčlenný projekt Lavra tvoří Barbora Zelníčková (Ticho de Beige) a Tomáš Vondra (Orient, Tomáš Palucha aj.). V internetovém prostoru za sebou nechávají těžko vypátratelné stopy. Černobílé fotky pořízené na některém z dálničních tahů směrem z Prahy v sobě obsahují zlověstnost i nenápadnost, s jakou toto pražské duo dává nahlédnout do tajů své tvorby. Nejzásadnějším odkazem je několik nahrávek. Mixtape EVE dokazoval, že Lavra je jednou z největších tuzemských nadějí současnosti. Mohlo by se zdát, že mají blízko k witch houseu nebo české elektropopové tradici, ale ve skutečnosti se jejich tvorba posouvá ke komplikovanější práci se zvukem oplývající se znepokojivými vazbami i pomalu gradující a industriálními beaty. To dokazují i jejich poslední nahrávky, ale i speciální techrider pro tento koncert, ve kterém naleznete kromě zvonkohry také dvakrát floor tom. Máme se na co těšit.