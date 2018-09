Miloš Šejn / Opera Corcontica

V Galerii UFFO se propojí svět umění a přírody. V novém výstavním projektu nazvaném Opera Corcontica představíme tvorbu Miloše Šejna. Slavnostní zahájení výstavy se bude konat v úterý 4. září od 18 hodin, úvodní slovo přednese host vernisáže PaedDr. Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.



Miloš Šejn se narodil 10. srpna 1947 v Jablonci nad Nisou, absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1975. V letech 1990–2011 působil jako vedoucí pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provence, Carraře, Haagu, Ljubljani, Stuttgartu a Vídni.



Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru.



Do mezinárodního kontextu bylo jeho dílo uvedeno řadou výstav či performancí, například na mezioborovém festivalu Milanopoesia v Milánském Spazio Ansaldo v roce 1991 či na výstavě tělového umění L'art au corps v MAC muzeu Marseille v roce 1997, v České republice na výstavě Tváře v pražském Rudolfinu v roce 2012, sólově pak zejména v Galerii ifa v Berlíně v roce 1995, v Královském muzeu v Uppsale v roce 2010 nebo v Palazzo Grassi v Benátkách roku 2013.



Výstava v Galerii UFFO se bude skládat z obrazů, kreseb, fotografií, tisků a videoinstalace. Z technických důvodů jsme museli posunout plánovaný program vernisáže na náhradní termín 2. října, kdy se bude konat komentovaná prohlídka a následně společná performance Miloše Šejna s Davidem Helánem v sále UFFO.



Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout do 16. října 2018.