Miloš Šálek: Uganda – nejen po stopách horských goril

Známý trutnovský fotograf a cestovatel Miloš Šálek nás ve svých snímcích přenese tentokrát do oblasti rovníkové Afriky, konkrétně do Ugandy, kam se vypravil, aby mohl sledovat život goril přímo v jejich přirozeném prostředí. Kromě toho se cestou setkal spoustu dalších zvířat nejenom v národních parcích Mburo, Lake Bunyonyi a nejznámější Queen Elisabeth s projížďkou lodí mezi jezery kanálem Kazinga, kde pozoroval, jak žijí sloni, buvoli, hroši s dalšími živočichy u vody v krásné symbióze. Tyto nevšední zážitky zprostředkuje výstava, která proběhne ve výstavních prostorách Městského úřadu Trutnov. Vernisáží bude zahájena ve středu 19. září v 17 hodin a potrvá do 5. listopadu 2018.